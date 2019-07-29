Milletvekilinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan kadın şüpheli kazada ağır yaralandı

Hindistan’da iktidar partisi milletvekilinin cinsel istismarına uğrayan genç kadın şüpheli bir otomobil kazası sonucunda ağır yaralandı. Arabada bulunan iki akrabası hayatını kaybeden genç kadının avukatı da yaralandı. Genç kadının ailesi olayın kaza değil bir suikast olduğunu dile getiriyor.

Hindistan'da iktidar partisine mensup bir milletvekili tarafından tecavüze uğradığını açıklayan bir kadın, şüpheli bir otomobil kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Uttar Pradeş'te bir kamyon kadının içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kadının arabada bulunan iki akrabası hayatını kaybederken genç kadın ve avukatı ağır yaralandı.

Polis, çarpışmanın "kaza gibi göründüğü"nü, ancak kadını susturma girişimi olabileceği iddialarını da soruşturacaklarını açıkladı.

Genç kadın, iktidardaki Bharatiya Janata partisi milletvekili Kuldeep Singh Sengar tarafından Haziran 2017'de iş aramak için evine gittikten sonra tecavüze uğradığını açıklamıştı. Kadının ailesi, aylarca polisin şikayetlerini kayıt altına almadığını söylemişti.

BABA GÖZALTINDA ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Genç kadın polisin ilgisizliğini protesto etmek için geçen yıl kendisini gaz yağıyla zehirlemişti. Bu protestodan bir gün sonra genç kadının babası gözaltında ölmüştü. Babanın, tecavüzle suçlanan milletvekili Sengar ve yanındaki iki kişi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiası gündeme gelmişti.

Genç kadının annesi, ailesinin tehdit edildiğini ve kazanın kızını susturma girişimi olduğunu söyledi. Basına yaptığı açıklamada anne “Bu bir kaza değildi, hepimizi ortadan kaldırmak için bir komplo bu dedi.

Ulusal Kadın Komisyonu, olaydan ciddi olarak endişe duyduğunu açıklayarak “özgür, adil ve hızlı bir soruşturma” çağrısında bulundu.

Hint gazetelerinde yayımlanan kamyonun görüntüleri plakalarının boyandığını gösterdi.

Resmi rakamlara göre Hindistan'da her yıl yaklaşık 40 bin tecavüz vakası rapor ediliyor ancak gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olduğu belirtiliyor. 2017'de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu, tecavüz mağdurlarının polis karakollarında ve hastanelerde sık sık küçük düşürüldüğü, polisin şikayetçilerin beyanlarını kaydetmek için genellikle isteksiz olduklarını ve mağdur ile tanıkların genellikle korunma altına alınmadıklarını ortaya koymuştu.