Microsoft çalışanları ABD ordusuyla anlaşmanın iptalini istiyor

Microsoft çalışanları şirketin ABD ordusuyla imzaladığı 480 milyon dolarlık anlaşmanın iptali için imza kampanyası başlattı.

ABD merkezli çokuluslu teknoloji şirketi Microsoft’un çalışanları, şirketin ABD ordusuna donanım hazırlamak için yaptığı 480 milyon dolarlık anlaşmanın iptali talebiyle imza kampanyası başlattı.

Reuters’ın haberine göre, şimdiye kadar 94 çalışanın imzaladığı kampanyada şirket tüm geliştirdiği silah teknolojilerini durdurmaya çağırıldı.

Microsoft ABD ordusuna en az 2 bin 500 adet artırılmış gerçeklik başlığı tedariki için geçen kasım ayında sözleşme imzalamıştı.

ABD hükümeti bu araçların savaş alanında ve askerlerin “öldürücülük, devingenlik ve durumsal farkındalık”larını geliştirmek için yapılacak eğitimlerde kullanılacağını açıklamıştı.

Microsoft çalışanları şirket yönetimine sunulmak üzere başlattıkları imza kampanyasında, işe silah geliştirmek için girmediklerini vurgulayarak, çalışmalarının nasıl kullanıldığı konusunda söz sahibi olmayı talep ediyorlar.

Şirketi kamuya açık, kabul edilebilir bir kullanım politikası geliştirmeye davet eden Microsoft çalışanlarına şirketten verilen yanıtta ise şirketin orduyu desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Geçen yıl Google çalışanları da şirketin Pentagon ile imzaladığı insansız hava araçlarının hedef alma kabiliyetini geliştirmeyi öngören yapay zeka teknolojisinin kullanılmasına ilişkin sözleşmenin iptalini talep etmişti.

