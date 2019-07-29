Miçotakis’ten Kıbrıs’a ziyaret: Türk işgalinin sona ermesi asıl amacımız

Yunanistan’ın yeni başbakanı Miçotakis, Kıbrıs görüşmeleri konusunda ‘çekimser bir iyimserlik’ beslediğini söyledi. İlk resmi ziyaretini Kıbrıs’a yapan Miçotakis ‘Türk işgalinin sona ermesi asıl amacımızdır’ dedi.

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede her başbakanın seçildikten sonra geleneksel olarak yaptığı gibi ilk resmi ziyaretini Kıbrıs'a gerçekleştirdi.

Miçotakis, ziyarette Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü. Anastasiadis ile Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı arasında 9 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan görüşmenin, Kıbrıs sorununun çözümü için çok önemli olduğunu ve kendisinin de "çekimser de olsa iyimserlik beslediğini" söyledi.

Anastasiadis ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümünü öngören müzakerelerin kesildiği yerden başlatılmasından yana olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre Türkiye'nin adadaki varlığını eleştiren Miçotakis “Kıbrıs sorununun çözümü, eskimiş garantörlük sistemlerinin devamı ve işgal kuvvetlerinin varlığı ile olmamalı. Türk işgalinin sona ermesi asıl amacımızdır” dedi.

Miçotakis, aynı zamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlâl ettiğini öne sürdü.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin faaliyetlerine gösterdiği tepkiyi de hatırlattı.

ANASTASİADİS: BÖLGEDE GELİŞTİRDİĞİMİZ YAKIN İLİŞKİLER KOMŞULARIMIZA KARŞI DEĞİL

Anastasiades de görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için toplumlar arasında eşit hakların sağlanması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Hiçbir toplumun diğer toplum üzerinde daha fazla imtiyaz hakkı olmaması gerekir. Akıncı ile görüşmemizde birer Kıbrıslı olarak birbirimizle anlaşabileceğimize inanıyorum."

Türkiye'nin sondaj çalışmalarıyla ilgili Miçotakis'in görüşlerini tekrarlayan Anastasiadis, "yasadışı" olarak tanımladığı faaliyetlere karşı AB ile birlikte hareket edileceğinin işaretini verdi ve şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ın, Yunanistan, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Filistin ile bölgede geliştirdiği yakın ilişkiler, hiçbir ülkeye karşı ortak bir cephe oluşturmayı hedeflemiyor. Komşularımıza da karşı değil bu ilişkiler. Ortak gayemiz, Doğu Akdeniz'de tüm komşu ülkelerin dostluk, barış, istikrar ile, enerji başta olmak üzere her alanda işbirliğini öngörmektedir."

