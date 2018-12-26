'Mesud Barzani Rojava için perde arkasından çalışmaya başladı'

Kürdistan Yurseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar, 'Mesud Barzani Rojava ile ilgili bir çözüm bulunması için perde arkasından çalışmalara başladı' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye'den çekme kararı sonrası Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani de harekete geçti.

Rudaw’a konuşan Kürdistan Yurseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar, “Mesud Barzani Rojava ile ilgili bir çözüm bulunması için perde arkasından çalışmalara başladı” dedi.

Bahtiyar, “Kürtler destek sağlamak için diplomatik çalışmalar yürütmeye başlamalı. Kürdistan Bölgesi’ndeki bütün siyasi tarafların katılımıyla ortak bir heyet kurulmalı ve bu heyet sorunun tarafı olan ülkelerin başkentlerini ziyaret etmeli" diye konuştu.

Mesud Barzani, Erbil'de ABD'li heyeti ağırladığı görüşmede "Suriyeli Kürtlerin geleceği konusunda endişeli olduğunu" söylemişti.