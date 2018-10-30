Merkel'in yerine kim gelecek?

Almanya'da Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderliğini bırakacağını açıklaması üzerine koltuğu kimin devralacağı merak konusu oldu. En güçlü adaylardan biri olarak CDU'nun Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer gösteriliyor.

Almanya'da Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in parti liderliğini bırakacağını açıklamasının ardından yerine kimin geleceği tartışılmaya başlandı.

Erken seçim olmazsa 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdürecek olan Merkel'den boşan parti başkanlığı koltuğuna kimin geçeceği henüz belirsiz.

DW Türkçe'nin haberine göre, partiye yakın isimler Merkel'in halefi olabilecek üç ismi işaret ediyor.

Annegret Kramp-Karrenbauer

Bu isimlerden biri olan CDU'nun Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Aralık ayındaki seçimlerde parti başkanı seçilmesi durumunda Almanya'nın yeni başbakan adayı olabilir.

56 yaşındaki siyasetçi Merkel'in görevi bırakması sonrasında yerine geçebilecek en iddialı isimlerden biri olarak görülüyor.

Alman medyasında "Küçük Merkel” olarak da adlandırılan Kramp-Karrenbauer Merkel'in en yakın müttefiklerinden biri.

Kramp-Karrenbauer 2017 yılı Mart ayında Saarland eyalet seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti'den rakibi Martin Schulz'u yenerek eyalet başbakanlığına yükseldi.

Friedrich Merz

Merkel'in genel başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından CDU'nun genel başkanlığına aday olmak istediğinin sinyalini veren ilk isim Friedrich Merz oldu.

62 yaşındaki Merz 2009 yılında Merkel karşısında verdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş ve siyasi kariyerine ara vererek, mesleği olan avukatlığa dönmüştü.

Aynı zamanda bütçe uzmanı olan Merz, 2000 yılında çok kültürlülüğü reddeden ve Alman kültürünün ülkedeki hakim kültür olması gerektiğini belirten açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Jens Spahn

Almanya'nın genç Sağlık Bakanı ünvanına sahip olan Jens Spahn da başbakanlık koltuğunu isteyen isimlerden biri.

Merkel'in başlıca muhaliflerinden olan Jens, genel başkanlık yarışını kazanması durumunda, muhafazakar CDU'nun genel başkanlık koltuğuna oturacak ilk eşcinsel olacak.

38 yaşındaki Spahn, Merkel'in göçmenlere ilişkin politikasını eleştirerek ve daha sert bir politika uygulanması çağrısında bulunarak partisinin sert muhafazakâr kanadını harekete geçirmeye çalışmıştı.

Spahn ayrıca Avrupa'nın sağ partilerine sempati duyan ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell ile yakın bir ilişkiye sahip.