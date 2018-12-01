Merkel’in yerine geçmesi beklenen isimden Rus gemilerini engelleme çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel’in partisinin liderliğine geçmesi muhtemel görülen Kramp-Karrenbauer, ABD ve AB’ye Azak Denizi’nden gelen Rus gemilerini limanlarına kabul etmeme çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu yıl sonunda bırakacağı Hıristiyan Demokrat Parti liderliği için güçlü adaylardan Annegret Kramp-Karrenbauer, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.

Hıristiyan Demokrat Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Avrupa Birliği ve ABD’ye, Azak Denizi’nden gelen Rus gemilerini limanlarına kabul etmemeyi değerlendirme çağrısında bulundu.

Kramp-Karrenbauer, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Eğer saldırının Rusya’dan geldiği teyit edilirse o zaman bence bunun yanıtı net olmalı. Bir yanıt, örneğin, Ukrayna ile bu sorun çözülene dek Azak Denizi’nden gelen Rus gemilerinin Avrupa ve ABD limanlarına girmekten alıkonulmasıdır” diye konuştu.

Ukrayna donanmasına ait üç gemi, pazar günü Karadeniz’den Azak Denizi’ne doğru giderken Kerç Boğazı’nda sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Rusya tarafından alıkonulmuştu. Rusya gemilerinin geçişinin kendilerine bildirilmediğini belirterek Ukrayna’nın provokasyon yaptığını açıklamıştı.

Merkel olayın ardından Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla telefon görüşmesi yapmış ve tarafları gerilimi yükseltmekten kaçınmaya çağırmıştı.

