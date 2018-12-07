Merkel'in partisinde yeni başkan Kramp-Karrenbauer oldu

Almanya'da iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) kongresinde Başbakan Angela Merkel'in yerine aynı zamanda CDU Genel Sekreteri görevini sürdüren Annegret Kramp-Karrenbauer seçildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) kongresinde genel başkanlık için yeniden aday olmayan Merkel'in yerine CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer seçildi.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı ilk tur seçimlerinin ardından oyların yüzde 45’ini alan Kramp-Karrenbauer ve yüzde 39,2’sini alan Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri eski meclis grubu başkanı Friedrich Merz, ikici tur için yarıştılar.

İkinci turda 517 oy alan 56 yaşındaki Kramp-Karrenbauer, 482 oy alan Friedrich Merz'i geride bırakarak CDU'nun yeni lideri seçildi.

Partisinin Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı son konuşmada Merkel, genel başkan adayları içerisinde yer alan Annegret Kramp-Karrenbauer'in geçen yıl Saar Eyalet Başbakanı olduğu dönemde yüzde 40'lık bir başarı sergilediğini vurgulamıştı.

CDU'nun 18 yıl boyunca genel başkanlığını yürüten Başbakan Angela Merkel, eyalet seçimlerinde partisinin oy kaybetmesinin ardından ekim ayı sonunda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Kongrede, yeni yönetimin seçilmesinin yanı sıra gelen talepler doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Göç Paktı, 21'inci yüzyılda sosyal piyasa ekonomisi, Alman ordusunun geleceği gibi konular tartışılacak.