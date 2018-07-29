Merkel'in koalisyonuna destek son 12 yılın en düşük seviyesinde

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koalisyon hükümetine destek, anketlerde son 12 yılın en düşük değerlerini gördü.

Almanya Başbakanı Merkel'in koalisyon hükümetine halk desteği düşüyor.

Bild am Sonntag'da yayımlanan ankete göre, Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) ile koalisyon ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) hükümetine destek yüzde 29 oranında. Bu oran, Eylül seçimlerindeki yüzde 33 oy oranı göz önünde bulundurulduğunda önemli bir düşüşe işaret ediyor. İki partiye desteğin 2006'dan beri en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.

Anket sonuçları CSU'nun, Ekim ayında Bavyera'daki mutlak çoğunluğunu kaybedebileceğine işaret ediyor.

Merkel’in muhafazakarlarıyla iktidarı paylaşan Sosyal Demokratlar (SPD), bu kayıplardan faydalanmayı başaramadı ve yüzde 19’dan yüzde 18’e düştü.

Bild am Sonntag'a göre, aşırı sağcı AfD'ye destekse yüzde 15’le değişmedi. Yeşiller ise 2 puan yükselerek yüzde 14'e çıktı.

Yaklaşık bir ay önce, Merkel’in koalisyonu, Bavyeralı ortaklarının mültecilere yönelik daha sıkı denetimler talep etmesi üzerine kırılma noktasına gelmişti.