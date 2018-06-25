Merkel'e göç görüşmeleri için partisinden destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokratlar, Merkel'e göç konusundaki görüşmeler için destek verdi.

Avrupa Birliği üyeleri, sığınmacı kriziyle ilgili tartışmalara devam ediyor. İtalya'da göçmen karşıtı hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte kriz derinleşti.

Göç kontrolünün nasıl sağlanacağını belirlemek için yeni görüşmeler yapılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokratlar, bu görüşmeler için Merkel'e destek verdiğini duyurdu.

Hıristiyan Demorkatların genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, gazetecilere parti yönetiminin göçü denetlemek ve azaltmak konusunda uzlaştığını ve 2015'teki gibi bir krizi yeniden yaşamak istemediklerini söyledi.

Merkel'e görüşmelerde destek verdiklerini vurgulayan Kramp-Karrenbauer, Merkel'in Bavyeralı müttefiki Hıristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) destek vermemesi durumunda ne olacağına dair soruyu yanıtlamadı.

CSU, Merkel'in göçmenlere karşı daha sert tavır almaması durumunda diğer AB ülkelerinden statü almış sığınmacıları geri çevireceğini ilan etmişti.