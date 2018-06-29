Merkel'den Türkiye açıklaması: 3 milyon avro proje temelli ödeme yapılacak

AB'ye üye 28 ülkenin liderler zirvesi 12 saat pazarlığın ardından göç uzlaşısıyla sona erdi. Türkiye'ye sığınmacı anlaşması kapsamında ikinci 3 milyar avroyu vereceklerini teyit eden Merkel, "Anlaşmayı tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz" dedi.

AB'ye üye 28 ülkenin liderler zirvesi 12 saat pazarlığın ardından göç uzlaşısıyla sona erdi. Türkiye'ye sığınmacı anlaşması kapsamında ikinci 3 milyar avroyu vereceklerini teyit eden Merkel, "Anlaşmayı tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz" dedi.

Göçü ve sığınmacı krizini Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük sorunlarından biri olarak ortaya koyan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez 3 milyar avro vereceklerini teyit eden Merkel, bu paranın proje bazında ödeneceğini duyurdu:

Merkel, "Türkiye-AB anlaşmasını tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz. En nihayet burada verilen önemli bir sinyaldir, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avroyu gönderme kararı almamız. Elbette projelere bağlı olarak. Sığınmacıların bakımı için… Ve Türkiye bu konuda olağanüstü işler yapıyor" dedi.

Genel olarak Avrupa ülkelerine yönelik göç sorunuyla ilgili olarak bir uzlaşıya vardıklarını aktaran Merkel, AB üyesi ülkelerin görüş farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda bunun doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Merkel, aldıkları kararlar doğrultusunda Almanya-Avusturya sınırında durdurulan sığınmacıların, daha önce Yunanistan ya da İspanya'da kayıt altına alınmış olmaları durumunda bu ülkelere gönderileceklerini, bunun karşılığında da bu ülkelere yardım edileceğini duyurdu.

Benzer anlaşmaların Almanya'nın komşu ülkeleriyle de yapılacağını belirten Merkel, "Göç konusu sadece tek tek her bir üye ülke için değil, tüm Avrupa için önemli bir sınav'' vurgusu yaptı.

Libya sahilleri açıklarında insan kaçakçılarına karşı mücadele amacıyla yürütülen Sofia misyonunu desteklemeyi sürdüreceklerini ve Afrika ülkelerine yardım amacıyla oluşturulan fona 500 milyon euro daha fazla vereceklerini belirten Merkel, sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki sorunları da ele alacaklarını, bu bağlamda Libya ve Fas'ı daha yoğun şekilde destekleyeceklerini açıkladı. Yaşadışı göçün önlenmesi için daha fazla yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı, ortak bir sığınmacı sisteminin oluşturulabilmesi için henüz yapılacak çok iş olduğu, ancak sağlam bir çerçeve anlaşmasına varıldığı görüşünü dile getirdi.

TUSK: HENÜZ BAŞARIDAN BAHSETMEK İÇİN ERKEN

AB Konsey Başkanı Donald Tusk ise "Henüz bir başarıdan bahsetmek için çok erken. AB Konseyi'nde bir anlaşmaya vardık ama bu görevimizin en kolay kısmı. Asıl zor kısım, kararları sahada uygulamaya başladığımız zaman ortaya çıkacak'' dedi.

Tusk, Avrupa'daki sığınmacı sorununa ilişkin liderlerin uzlaştığı anlaşmanın 3 ana noktası olduğunu aktardı:

1) Bölgesel tahliye merkezleri

2) Bütçesel araçlar

3) Üye ülkelerin gönüllü olarak AB topraklarında kuracakları kontrol merkezleri