Merkel'den Trump'a gümrük vergisi eleştirisi: Önlemler alırız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'dan Amerika'ya yapılan ihracatta ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük vergisi artışını eleştirdi ve buna karşı önlemler aldıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, ARD televizyonunda yayınlanan "Anne Will" adlı programda yaptığı konuşmada, Trump'ın tutumunu eleştirerek, "Aldatılmaya izin vermeyiz. Aksine böyle bir durumda harekete geçeriz" şeklinde konuştu.

Merkel, ABD'nin, Avrupa ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyumun yanı sıra Alman otomobillerine de gümrük şartı koyması durumunda, bu ülkeye karşı geniş çaplı önlemler alacaklarını ve diğer Avrupa ülkelerini de yanlarına çekmeye çalışacaklarını söyledi.

Trump'ın G-7 zirvesi sonunda yayınlanan ortak bildirgeden çekileceğini bildirmesini de eleştiren Merkel, "Tweet ile bildirilen iptal kararı elbette memnuniyet verici değil ve aynı zamanda bir parça da moral bozucu" dedi.

Eleştirilerin dozunun artırılmasının yine de olayları daha iyi hale getirmeyeceğini ifade eden Merkel, Trump ile görüşmeleri sürdüreceğini ve Brüksel'deki NATO zirvesinde de bu fırsatı bulacağını kaydetti.

Trump'a karşı şimdiden önlemler aldıklarını ve bunları 1 Temmuz'da Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ileteceklerini belirten Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da ABD'ye karşı alacağı önlemlerden vazgeçmediğini söyledi.

"Hiç bir şey yapmamak, tümüyle şantaja boyun eğdiğimiz şeklinde izlenim yaratılması riskini taşıyor." ifadesini kullanan Merkel, ABD'ye karşı önlemlerin itinayla düşünüldüğünü ve çok fazlasıyla da abartılı olmayacağını kaydetti.