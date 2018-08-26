Merkel'den Mesut Özil açıklaması: Yaşanan tartışma hoşuma gitmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mesut Özil'i Almanya Milli Futbol Takımı'ndan ayrılma kararı almaya götüren tartışmaya ilişkin, 'Yaşanan tartışmanın biçimi hiç hoşuma gitmedi' dedi.

Alman TV kanalı ARD'de programa katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mesut Özil'i Almanya Milli Futbol Takımı'ndan ayrılma kararı almaya götüren tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından ülkede sürmekte olan ırkçılık tartışmalarının merkezine oturmuştu.

Merkel, katıldığı TV programında, konuya ilişkin yöneltilen soruya, "Fotoğrafın doğru veya yanlış olduğu konusunda farklı fikirlerde olunabilir. Ancak ardından yaşanan tartışmanın biçimi hiç hoşuma gitmedi" yanıtını verdi.

Merkel, "İster Özil olsun ister başkası olsun, göçmen kökenli birisi 'Bana bu toplumda düzgün bir şekilde davranılmıyor' diyorsa, bunu en azından ciddiye almak ve konuşmak gerekir" değerlendirmesinde bulundu.