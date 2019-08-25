Merkel'den İran açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 zirvesindeki görüşmelerle ilgili konuştu. G7'ye katılan ülkelerin İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 ülkelerinin, İran ile ilgili görüşmelerine ilişkin, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikirdi ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor" dedi.

İran konusunda iyi ve yapıcı görüşmeler yapıldığını açıklayan Merkel, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeyle ilgili G7 ülkelerinin liderlerine bilgi verdiğini aktaran Merkel, zirvedeki görüşmede, gerilimin daha fazla artmaması ve nükleer anlaşmayla ilgili yeniden müzakerelere dönülüp dönülmemesi konularının üzerinde durulduğunu kaydetti.