Merkel'den IMF ve Dünya Bankası'na reform çağrısı

Çin ile rekabeti sağlayabilmek için dünya finansal sisteminde reform gerektiğini söyleyen Merkel, IMF ve Dünya Bankası'na ilişkin önerilerde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel global finansal sistemin hızlı dönüşüm sürecindeki dünyaya uyum sağlayabilmesi için bu sistemin kalbini oluşturan Washington'daki uluslararası borçlanma kuruluşlarında reform gerektiğini söyledi.

“Dünya bankası bir sermaye artışına ihtiyaç duyuyor” diyen Merkel, IMF'nin de üyelerine oy hakkı veren kotalarında bir değişiklik gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı son günlerde bir çok kez, Çin'in hızlı yükselişini göğüslemek için uluslararası kuruluşlarda reform ihtiyacına yönelik çağrı yaptı. Merkel, Dünya Ekonomik Forumu başkanı Klaus Schwab ile yaptığı ortak açıklamada “Yıllardır beklediğimiz şeyler gerçekleşmek zorunda” diye konuştu.