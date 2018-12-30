Merkel'den Erdoğan'a Suriye çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel’in bugün telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Ankara'nın ‘ihtiyat ve sorumlulukla tepki vermesini umduğunu’ söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında bugün yapılan telefon görüşmesine ilişkin Almanya hükümetinden açıklama geldi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi sürecin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararına ihtiyat ve sorumlulukla tepki vereceğine dair beklentisini" ifade etti.

Açıklamada, Merkel'in IŞİD'in püskürtülse de dikkat edilmeye devam edilmesi gereken "ciddi bir tehlike" olduğunu dile getirdiği ve Türkiye'nin Suriyeli sığınmacı kabul ederek üstlendiği role değer verdiğini ifade ettiği kaydedildi.

Merkel-Erdoğan görüşmesine dair Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklamada iki liderin, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek ABD'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldığı ifade edilmişti.

Erdoğan ile Merkel'in telefon görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetin Rusya’yı ziyaretinin bir gün sonrasında gerçekleşti.

