Merkel’den ABD’ye otomobil sitemi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump yönetiminin Avrupalı şirketlerin ürettiği otomobilleri ulusal güvenlik tehdidi olarak görmesinin kendileri için ‘şoke edici’ olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 55. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Avrupa şirketlerinin ürettiği otomobillerin ABD tarafından “ulusal güvenliğe tehdit” olarak görülmesinin kendileri için “şoke edici” olduğunu söyledi.

Konferansta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten önce yaptığı konuşmada Merkel, Alman otomobil üreticisi BMV’nin en büyük üretim merkezinin Bavyera’da değil Güney Kaliforniya’da olduğunu söyledi.

Merkel “Otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Buna da iznimiz var. Bu otomobiller Amerika Birleşik Devletleri’nde üretiliyor” diye konuştu.

Merkel “Bavyera’da üretilenlerden bir farkı olmayan bu otomobiller birdenbire ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyorsa bu bizi şoke eder” dedi.

Merkel uluslararası siyasi yapıların parçalanma tehdidi altında bulunduğunu belirttiği konuşmasında NATO’ya verdiği öneme işaret etti ve uluslararası konulara ekonomik, siyasi ve askeri açılardan bütünsel bir yaklaşımda bulunulması gerektiğini kaydetti.

Merkel “NATO’ya fırtınalı denizde bir istikrar çapası olarak ihtiyacımız var” diye konuştu.

Merkel ayrıca silahsızlanma çabalarının ABD, Rusya, Avrupa ve Çin'i kapsaması gerektiğini belirtti.

