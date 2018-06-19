Merkel ve Macron yeni Avro Bölgesi bütçesi konusunda anlaştı ama...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, uzun süredir gündemde olan ekonomi reformu konusunda anlaştı. Macron'un Merkel'i yeni bir birlik bütçesi konusunda ikna etmeyi başardığı değerlendirmesini yapan uzmanlar, Merkel'in kafasındaki düzenlemenin Macron'un hayalindeki büyük değişikliğe yaklaşmayacağını söylüyor.

Alman-Fransız Bakanlar Konseyi toplantısı bugün Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Kalesi'nde gerçekleşti. Toplantının ardından ikili bir görüşme yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Avrupa’nın ortak dış güvenlik politikası, mülteci krizi, teknoloji ve bütçe konularının değerlendirildiği belirtildi.

FRANSA VE ALMANYA'NIN 'SORUNLU' ÜLKELERE MÜDAHALESİ SÜRECEK

Mülteci krizinin kaynağının bölgesel ekonomik ve güvenlik sorunları olduğunu iddia eden Macron ve Merkel, başta Suriye mülteci krizi olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan mülteci probleminin çözülmesi için, iki ülkenin de "sorunlu" olan bölgelere müdahale etmeye devam edeceğini açıkladı. Buna ek olarak, Afrika’dan Avrupa’ya yönelik olan göçün engellenmesi için Afrika’ya ekonomik gelişim desteği verileceği belirtildi.

LİBYA'DA SEÇİM, AB'YE SINIR POLİSİ

Mülteci krizinin odak ülkelerinden Libya hakkında açıklamada bulunan Macron, bölgede yürütülen insan kaçakçılığının durdurulması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Libya’daki siyasi durumun dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, bunun gerçekleşebilmesi için Libya’da seçim organize edeceklerini belirtti. AB sınırlarının korunması konusuna da değinen Macron, “Biz herhangi bir yerde kaybolmuş bir ada değiliz” ifadelerini kullanarak, AB sınırlarının korunması amacı ile “sınır polisi” oluşturulacağını bildirdi.

İltica talepleri ile alakalı “ortak kabul normu” olması gerektiği dile getiren Merkel, mülteci sorunu yaşanan Avrupa ülkelerine destek çıkılması gerektiğini ifade etti.

MERKEL İKNA OLDU AMA...

Reuters'ın haberine göre, Macron ve Merkel avro bölgesi için ortak bir bütçe hazırlayarak bölgede yeni bir döneme "merhaba" dedi. Macron kararlarının 2021 yılında uygulamaya geçebileceğini söylese de, bölge ekonomisinin rekabetçiliğini artırması hedeflenen yeni bütçenin detayları, birlik üyesi diğer ülkeleri ile görüşülmek üzere sonraya bırakıldı.

Bütçeyi finanse etmek için ulusal katkılar ve Avrupa kaynaklarının kullanılacağını belirten Macron, detayların yıl sonuna kadar birliğe üye bakanlar tarafından belirleneceğini ifade etti.

Bütçenin, 2009'da başlayan borç krizi sonrası neredeyse kopma aşamasına gelen birliğin ekonomik bağını güçlendireceğini belirten Merkel, “Ekonomik ve parasal birliğin ancak ekonomik politikalar birleştiğinde sağlam kalacağını biliyoruz” dedi.

​Avrupa basını, Macron'un Merkel'i görüşmenin ana gündemlerinden olan bir avro bölgesi reform planı düzenleme konusunda ikna ettiğini duyururken, Merkel'in kafasındaki düzenlemenin Macron'un hayalindeki büyük değişikliğe yaklaşmayacağı değerlendirmesini yapıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında avro bölgesi için kapsamlı bir proje sunan Macron, Avrupa'yı yeniden birleştirmek için birliğin ekonomik anlamda çok daha yakın ilişkiler sürdürmesi gerektiğini ifade etmişti.