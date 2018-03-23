Merkel: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz.'' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'deki Avrupa Birliği Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz” dedi.

AB kuruluşlarının temsilcileri ile Erdoğan'ın Varna'da yapacakları görüşmeden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Merkel, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak büyük endişelerimiz var. Yine de Türkiye-AB sığınmacı anlaşmasına bağlıyız. Bu konuda ikinci 3 milyar avroluk dilimin hazır tutulması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda da konuştuk ve buna bağlı olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.