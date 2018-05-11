Merkel: Trump uluslararası güveni zedeliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmadan çekilmesine tepki gösteren Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor" dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ın İran kararını eleştirdi.

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Trump tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Merkel, "Trump uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak iptal etmiştir. Herkes istediği anlaşmayı istediği gibi iptal ederse dünya için iyi olmaz" açıklamasında bulundu.

Merkel, "ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çıkması uluslararası topluma büyük bir hasar vermiştir. Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oy birliği ile aldığı kararı bozmak doğru değildir. ABD'nın tavrı üzüntü ile karşılandı. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinden sonra Avrupa Birliği ile ABD arasında önemli bir anlaşmazlık ve belirsizlik bulunuyor" dedi.

