Merkel-Trump görüşmesinde gümrük vergileri konuşulacak

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede ABD'nin gümrük vergileri ve karşılıklı ticaretin ele alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirecek. Merkel görüşme için bir günlüğüne ABD'de bulunacak.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Almanya hükümeti Merkel'e görüşmede gümrük vergisini gündeme getirmesini önerdi. Merkel'in yapacağı ticaret pazarlığının bütün Avrupa Birliği adına olacağı duyuruldu.

Görüşmede ticaret ve gümrük vergisi konularıyla birlikte Suriye ve İran konularının da ele alınacağı söyleniyor.

Avrupa Birliği Trump'tan gümrük vergilerindeki artışa dahil edilmemeyi, bunun yerine geniş kapsamlı müzakere yapılmasını talep etmişti.