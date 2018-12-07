Merkel parti lideri olarak son konuşmasını yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel partisinin genel başkanı sıfatıyla katıldığı son kongresinde delegelere birlik ve bütünlük çağrısı yaptı. Hıristiyan Demokratlar bugün yeni genel başkanını seçecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı sıfatıyla son konuşmasını bugün Hamburg'daki parti kongresinde yaptı. 18 yıldır bu görevi sürdüren Merkel, parti içi tartışmalar konusunda uyarıda bulunarak CDU'nun yeni bir yönetim ve programla gelecek zorlukların üstesinden gelmesi gerektiğini söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Merkel, 31'inci parti kongresini açmak üzere kürsüye geldiğinde delegeler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bazı delegelerin "Teşekkürler şef" yazılı kartonlar taşıdığı görüldü. Açılış konuşmasında partinin kongreden "iyi bir donanımla, motive ve bütünlük içerisinde" çıkması dileğinde bulunan Merkel, partinin "bir makas değişikliğinin" arifesinde bulunduğunu söyledi. Merkel "Hepimiz partimiz CDU'nun güçlü bir merkez partisi olarak şekillenme yükümlülüğüne layık olmasını, inandırıcılık gücü yaymasını ve ülkemizin geleceği için doğru teklifi hazırlamasını istiyoruz" diye konuştu.

'ACI TECRÜBELER'

Merkel kongrede yaptığı ikinci konuşmada genel başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı partililere teşekkür etti. 2000 yılında, parti içinde bağış skandalı yaşandığı bir dönemde göreve geldiğini hatırlatan Merkel, o dönemde olduğu gibi soğukkanlı bir biçimde "meselelerin özüne" odaklanmak gerektiğini söyledi. Merkel "Hiç bitmeyen tartışmaların bizi nereye götürdüğünü CDU ve CSU son yıllarda acı bir biçimde tecrübe etti" diye konuştu.

Partinin geçen yıl eyalet düzeyinde yakaladığı seçim başarılarını sayan Merkel, genel başkan adayları içerisinde yer alan Annegret Kramp-Karrenbauer'in geçen yıl Saar Eyalet Başbakanı olduğu dönemde yüzde 40'lık bir başarı sergilediğini de hatırlattı.

"Partinin kararlı bir biçimde değerlerini savunması gerektiğini" belirten Merkel "Biz Hrıstiyan Demokratlar sınırlarımızı çizeriz ama başkalarını dışlamayız. Biz Hrıstiyan Demokratlar tartışırız ama asla kışkırtmayız ve başka insanları yerle bir etmeyiz. Biz Hrıstiyan Demokratlar insan onuru konusunda ayrım gözetmeyiz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ ADAY YARIŞIYOR

1001 delegenin oy kullanacağı kongrede, CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri eski meclis grubu başkanı Friedrich Merz ve Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni genel başkan seçilmek için yarışıyor.

Federal Meclis Başkanı ve eski Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Merz'i desteklediğini açıklamış, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise Kramp-Karrenbauer'e destek vermişti.

Genel başkanlık için yarışın Kramp-Karrenbauer ile Merz arasında geçmesi beklenirken Spahn’ın şansı olmadığı kaydediliyor. İlk turda adaylardan hiçbirinin mutlak çoğunluğu alamaması halinde ikinci tur oylamaya gidilecek.

