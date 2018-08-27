Merkel ile Trump görüştü: İdlib'i konuştular

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya Başkanı Merkel ile ABD Başkanı Trump'ın İdlib'deki gelişmeleri konuştukları bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib'deki gelişmeler hakkında görüştüklerini açıkladı.

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi.

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar" ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye yönetimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.