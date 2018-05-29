Merkel, Çin'i en çok ziyaret eden Batılı lider

​ABD-Çin ilişkileri Trump yönetiminin ‘korumacılık’ hamlelerinin gerilimini taşırken Almanya, hem ticaret hem de yatırımlar açısından Çin’le işbirliğini genişletme ve derinleştirme arayışında.

Başbakan olarak 24-25 Mayıs’ta Çin’i 11. kez ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu son seyahatiyle Çin’i en çok ziyaret eden batılı lider oldu. Bir Avrupa uzmanının ifadesine göre bu, Almanya'nın özellikle ekonomik işbirliği ve küresel yönetim alanlarındaki Çin ile etkileşime olan güçlü ilgisini gösteriyor

Merkel, son gezisinde, Güney Çin'in Guangdong eyaletinde, Çin'in endüstriyel yenileme ve ulusal inovasyon stratejisinin etkilerini ilk elden gördüğü Shenzhen’i ve bir inovasyon merkezini ziyaret etti. Halkın Günlüğü’ne (People’s Daily) konuşan, Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi'nde (UIBE) doçent olan Wang Hongyu, “Bilim ve teknolojide güçlü bir ülke olan Almanya, gelişmiş deneyimler ve teknik yardım sağlayabilir. Ve karşılığında, Çin'deki büyük pazar potansiyeli Alman ihracatını ve ekonomik gelişmeyi artırabilir” dedi.

BİRBİRİNİ ‘TAMAMLAYAN’ ÜLKELER

Dünyanın en büyük iki ihracatçısı olan Çin ve Almanya, sanayi üretim ve ihracat yapıları nedeniyle birbirlerini “tamamlayıcı” olarak değerlendirilen ülkeler, bu nedenle önemli bir işbirliği potansiyeline sahip oldukları belirtiliyor. Almanya Federal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2017 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 193,7 milyar dolara ulaştı. UIBE’nin Ekonomi Diplomasisi Araştırma Merkezi’nin yönetici direktörü olan Wang “Bu nedenle, Çin ve Almanya, ekonomik işbirliği yoluyla ikili ilişkileri derinleştirebilir” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde korumacı eğilimler güçlenirken ABD'deki Trump yönetimi, AB'ye ciddi ticaret baskısı getiren otomotiv ithalatına vergi konusunu gündeme getirdi. Almanya otomotiv ihracatının ABD’nin ithalatta ek vergi uygulamasından olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Wang, bu bağlamda, Almanya açısından Çin ile ekonomik işbirliğini genişletmenin daha önemli hale geldiğini belirtti.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Wang’a göre ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi de Çin ve Almanya’yı anlaşmanın devamında yana ülkeler olarak stratejik işbirliği konusunda yakınlaştırıyor.