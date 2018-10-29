Merkel bir daha aday olmayacağını doğruladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hessen eyaletindeki seçimlerde partisinin oylarının yüzde 10 gerilemesinin ardından, Aralık ayında yapılacak partisinin genel başkanlık seçimlerine aday olmayacağını, 2021'de de başbakanlığa yeniden adaylığını koymayacağını açıkladı.
Lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Merkel, hükümetin güvenilirliğini yitirdiğini söyledi.
"Bu benim son dönemim" diyen Merkel başbakanlık döneminin sona ereceği 2021'den sonra yeniden aday olmayacağını açıkladı.