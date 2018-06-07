Merkel: Avro bölgesinin reformu için Fransa'ya taviz vermeye hazırız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, avro bölgesinin geleceğine ilişkin konuştu. Merkel, avro bölgesinde yapılacak reformlar konusunda Fransa'ya taviz verilebileceğini söyledi.
Merkel, reform planlarının tartışılacağı Avrupa Birliği zirvesinden üç hafta önce yaptığı açıklamada görüşmeler sırasında tarafların birbirlerine yakınlaşacağını düşündüğünü belirtti.
Buna karşın Almanya lideri, avro bölgesindeki reformların tek başına yeterli olmadığını, göç, kalkınma ve güvenlik politikalarında çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28-29 Haziran'da yapılacak Avrupa Konseyi'nde avro bölgesine ilişkin ortak reform planı açıklayacak.
İki ülke 19 Haziran'da konuyla ilgili görüşme gerçekleştirecek.