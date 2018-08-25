Merkel, Aliyev ile görüştü: Azerbaycan, Avrupa’nın ‘enerji güvenliği’ açısından kritik ülke

Almanya Başbakanı Angela Merkel üç günlük Kafkasya ziyaretinin son durağı Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ziyaretin odağındaki Güney Koridoru’ndan doğalgaz tedarikinin de ele alındığı görüşmede, Merkel, Azerbaycan’ın Avrupa’nın ‘enerji güvenliği’ndeki rolüne dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Merkel, Azerbaycan’ın Avrupa’nın “enerji güvenliği” açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgularken Aliyev, son 15 yılda yapılan 250 milyar dolarlık yatırımın yarısının yabancı sermaye olduğuna dikkat çekti.

Kafkasya’daki temaslarına devam eden Almanya Başbakanı Angela Merkel’in son durağı Azerbaycan oldu. Merkel, Bakü’de yer alan Zagulba Sarayı’nda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

ALİYEV: DAĞLIK KARABAĞ GÖRÜŞÜLDÜ

İkili, görüşmenin ardından basının karşısına çıktı. Aliyev basın toplantısında yaptığı konuşmada Merkel’in ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, "Ziyaretiniz çok önemlidir. Bugün gündemimizde olan birçok konuyu ele aldık. Özellikle Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bilgi verdim. Bu işgal sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı göçmen durumunda yaşıyor" dedi.

‘SON 15 YILDA YAPILAN 250 MİLYAR DOLARIN YARISI YABANCI SERMAYE’

İki liderin bugün Azerbaycan ve Almanya’nın iş adamları ile görüşeceğini açıklayan Aliyev, Alman şirketlerin Azerbaycan’daki faaliyetlerinin genişletileceğini söyledi. Aliyev, "Son 15 yıl içinde Azerbaycan’a 250 milyar dolar sermaye yatırıldı. Bu rakamın yarısı yabancı sermayedir. Enerji güvenliği konusuna önem veriyoruz. Azerbaycan bu konuda kendi üzerine düşeni yapıyor. Avrupa’nın enerji güvenliğini temin edilmesine katkı sağlıyor" dedi.

‘GÜNEY GAZ KORİDORU TARİHİ BİR HADİSEDİR’

Aliyev, "Özellikle Güney Gaz Koridorunun gerçekleştirilmesi tarihi bir hadisedir. Bu çok büyük ve geniş çaplı bir projedir. 40 milyar dolar talep eden bir projedir. Bu proje başarıyla gerçekleştirildi. Demokrasi ve insan haklarının korunmasını da ele aldık. Bu alanda işbirliğimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.

‘AZERBAYCAN’IN AVRUPA’NIN ENERJİ GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ KRİTİK’

Azerbaycan’ı ilk defa ziyaret ettiğini vurgulayan Merkel, "Azerbaycan gelenekleri olan bir devlettir. Bizim güçlü ilişkilerimiz var. Bölgede Azerbaycan gibi güçlü ticari ortağımız var. Azerbaycan’da 150 Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Almanya, Azerbaycan’ın ekonomisine olumlu katkılar sağlayabilir. Azerbaycan'ın Avrupa’nın enerji güvenliğinde büyük rolü var. Güney Gaz Koridoru ve Bakü-Tiflis-Akhalkalaki-Kars(BTAK) demiryolunun açılışına önem veriyoruz. Bu Avrupa ile ticari hacminin iyileştirilmesine ve genişletilmesine hizmet edecektir" dedi.

‘DAĞLIK KARABAĞ’DA ALMANYA MINSK GRUBU KAPSAMINDA ÇÖZÜMDEN YANA’

Azerbaycan’da iç meseleler ve insan hakları konusunda da görüşmelerinin olduğunu söyleyen Merkel, "Dağlık Karabağ sorununu da ele aldık. Almanya bu sorunun Minsk grubu kapsamında çözülmesinin tarafındadır. Ermenistan’da yeni hükümetin kurulması gerçekliktir ve bu sorunun çözüme varması için katkı sağlayabilir. Almanya da bu konuya dahil olabilir. Azerbaycan’ın Rusya, İran ve Türkiye ile bağlantıları var. Biz bütün sorunların barışçıl yolla çözülmesinden yanayız" diye konuştu.