Merkel: AB’nin reforme edilmesi Balkan ülkelerinin üye olmasını engellemez

Fransız Cumhurbaşkanı AB’nin yeni üye almaması gerektiği öncesinde AB’nin yönetim mekanizmalarının değişmesi gerektiğini söylemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel’se bu durumun Arnavutluk, Kuzey Mekadonya, Sırbistan ve Karadağ’ın AB üyeliğine engel olmayacağını söyledi.

Polonya’da AB üyeleri arasında zirvede konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Balkan üyelerinin AB’ye üye olmasında bir engel olmadığını söyledi. Daha öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, AB’nin yönetsel mekanizmalarının tekrar düzenlenmesi gerektiğini ve AB’nin yeni üye alamayacağını söylemişti.

Merkel yaptığı konuşmada AB’ye üyelik sürecinde olan Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın üye olmasında bir engel olmadığını, AB’nin yönetsel mekanizmalarının düzenlenmesiyle Balkan ülkelerinin üyeliğinin çelişmediğini söyledi.

Konuşmasında Alman Başbakanı “Cumhurbaşkanı Macron’un AB’nin çalışma mekanizmalarının düzenlenmesine dair görüşlerini destekliyorum, fakat bu durumun üyelik görüşmelerini engellediğini düşünmüyorum” sözlerini kullandı.