Merkel: ABD otomobillerine gümrük vergilerini azaltmaya hazırız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD otomobillerine gümrük vergilerinin azaltılabileceğini, ancak bunun yalnızca ABD için geçerli olamayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin ABD otomobillerine uygulanan gümrük vergilerini azaltması ihtimaline ilişkin konuştu.

Merkel, bunu destekleyebileceğini belirtmesine karşın bunun AB'nin ABD dışındaki ülkelerin otomobillerine vergileri de düşürmesini gerektireceğini, aksi takdirde planın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uymayacağını söyledi.

Almanya lideri, "Gümrük vergilerini müzakere ederken, ortak bir Avrupa pozisyonuna ihtiyacımız var ve hala bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, AB'yi otomobillere uyguladığı yüksek gümrük vergisi sebebiyle eleştiriyor, AB'den alınan gümrük vergilerinin artırılabileceğini söylüyordu.