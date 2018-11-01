Menbiç'te ortak devriyeler başladı, Erdoğan ile Trump telefonla görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Suriye'nin Menbiç yöresinde ortak devriye faaliyetine başladı. Ortak devriyelerin başladığına ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Suriye'nin Menbiç yöresinde ortak devriye faaliyetine başladı.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, yürüttükleri eğitim faaliyetlerini 25 Ekim'de tamamlayan TSK ve ABD birlikleri, devriyeleri Menbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı civarında gerçekleştiriyor.

Ortak devriyelerin başladığına ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

AKP ile Trump yönetimi, 4 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'in YPG güçlerinden arındırılması doğrultusunda mutabakata varmıştı.