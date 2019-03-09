Menbiç'te IŞİD'in üstlendiği saldırıda 8 kişi yaralandı

Menbiç'in batısında YPG kontrol noktası yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 7’si sivil 8 kişi yaralandı.

Suriye’de, Menbiç'in batısında bulunan YPG kontrol noktası yakınlarında patlama oldu. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 7’si sivil 8 kişi yaralandı.

YPG liderliğindeki Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü Şirvan Derviş tarafından yapılan açıklamada, saldırının askeri araç geçişi sırasında bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının askeri aracın diğer sivil araçların arasından geçtiği sırada gerçekleştiğini belirten Derviş, 7’si sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öğlen saatlerinden gerçekleşen olayın hemen ardından IŞİD tarafından yapılan açıklamada saldırı, "ABD güçlerine karşı" gerçekleştirildiği belirtilerek üstlenildi.

Bölgede IŞİD’in üstlendiği intihar saldırılarının sayısının son aylarda arttığı görülüyor.