Menbiç saldırısının ardından 'ABD Suriye'de kalsın' çağrıları

Menbiç'te patlayan bombanın ardından ABD'nin Suriye'de varlığının sürmesini isteyenler patlamayı ABD askeri varlığının gerekçesi olarak gösteriyor. Bölgenin Türkiye destekli güçlerin kontrolüne geçmesini isteyenlerse patlamanın YPG'nin bölgede güvenliği sağlayamadığına işaret olduğunu öne sürüyor.

Menbiç'te gerçekleştirilen ve IŞİD tarafından üstlenilen intihar saldırısı, 4'ü ABD askeri 19 kişinin ölümüne sebep oldu.

İntihar saldırısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de IŞİD'in yenilgiye uğradığını söylediği ve ABD'nin Suriye'den çekilmeyi başlattığı bir dönemde yapıldı.

Saldırıyla birlikte 2014 yılından beri ilk kez resmi olarak Suriye'de ABD askerleri öldürülürken, saldırıyı farklı taraflar kendi çıkarları için gerekçe olarak kullanmaya başladı.

'DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR'

El Cezire'nin haberine göre Washington merkezli SETA Foundation'da araştırma direktörü olan Kilic Kanat'a göre saldırı "terörle mücadelede" dönüşüm ihtiyacını gösteriyor.

Kanat'a göre "ulus devletler arasında daha fazla işbirliği yapılmalı". IŞİD benzeri örgütlere karşı çözüm olarak devletler arasında istihbarat paylaşımını öneren Kanat, YPG'nin IŞİD'le mücadele edecek araçlara sahip olmadığını söylüyor.

IŞİD saldırısının engellenememiş olması YPG'nin başarısızlığı olarak gösterilirken, bölgeye Türkiye destekli grupların gelmesi alternatif olarak sunuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Menbiç'te "güvenli bölge" kurulmasını önermiş, bu öneri Türkiye tarafından da desteklenmişti.

'ABD SURİYE'DE KALMALI'

Trump'ın Suriye'den çekilme kararına karşı olanlarsa saldırıyı IŞİD'in bitmediğine kanıt olarak gösterirken, ABD'nin bölgedeki varlığının sürmesi gerektiğini söylüyor.

CNN'in haberine göre Trump ile 26 Aralık'ta görüşme yapan ABD'li komutanlar, ABD Başkanı'nın iddialarının aksine IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratılmadığını öne sürerek çekilme kararına karşı çıktı.

"IŞİD bitti" açıklamaları sürerken yaşanan patlamayla birlikte, ABD'nin Suriye'deki varlığını savunan tarafların eli güçlenmiş oldu.

'IŞİD'İN GERİ DÖNÜŞÜ KAÇINILMAZ'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in aynı gün yaptığı "Halifelik çöktü ve IŞİD yenilgiye uğratıldı" açıklamasını eleştirenler Suriye'de ABD varlığının sonlanması durumunda IŞİD'in tekrar ortaya çıkacağını öne sürüyor.

Center for a New American Security isimli düşünce kuruluşundan "Ortadoğu uzmanı" Nick Heras, "Menbiç saldırısı IŞİD'in hala Suriye'de geniş bir ağı olduğunu gösteriyor" derken, IŞİD'in geri dönüşünün "kaçınılmaz" olduğunu iddia ediyor.