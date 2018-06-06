Menbiç Askeri Meclisi: Türkiye'nin askeri varlığını kabul etmeyiz

Menbiç Askeri Meclisi, ABD-Türkiye anlaşmasına karşın Menbiç'te 'Türkiye'nin askeri varlığını kabul etmeyeceklerini' duyurdu.

ABD ile Türkiye'nin onayladığı yol haritasına göre Menbiç'ten YPG'nin çekilmesiyle bölgede ABD-Türkiye ortak askeri kontrolüne geçilmesine, Menbiç Askeri Meclisi'nden tepki geldi.

Sputnik'in aktardığına göre askeri meclis sözcüsü Şarfan Derviş, "herhangi bir Türk askeri varlığını kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Derviş, YPG'nin de açıkladığı gibi örgütün "askeri danışmanlarının" gelecek günlerde kentten ayrılacağını söyledi.

Sözcü, yol haritası uyarınca ABD ile birlikte Türkiye askerlerinin konuşlanmasına ilişkin soruyu ''Bunu kabul etmeyeceğiz'' diye yanıtladı.

'ABD'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

Derviş, meclisin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan yol haritası anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin açıklama ve izahat beklediğini duyurdu.

Daha önce meclis, yol haritası anlaşmasının detayları hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmişti.

Menbiç'in "güvenliğini ve sınırlarını dış tehditlere karşı koruyabildiğini" söyleyen Menbiç Askeri Meclisi, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri şemsiyesi altındaki Araplardan oluşuyor.