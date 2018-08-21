Melania Trump, Afrika gezisine çıkacak

Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süre önce 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret edecek.

Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor.

Melania Trump'ın, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği söyleniyor.

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, gezinin "Afrika ülkelerindeki insani yardım çabalarına ve kalkınma programlarına dikkat çekmeyi amaçladığını" söyledi.

Washington Post'un Ocak ayında yer verdiği bir haberde, Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı bir toplantı sırasında milletvekillerine Haiti ve Afrika'dan diğer ülkeleri kastederek, "Neden 'b.. çukuru ülkeler'den çok sayıda insan ABD'ye geliyor" sorusunu sorduğu yer almıştı.

Trump, toplantı sırasında ayrıca neden Norveç gibi ülkelerden daha fazla göçmen alınmadığını da sormuştu.