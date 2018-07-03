Meksika'nın yeni lideri Lopez Obrador ile Trump arasında telefon görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yeni lideri Andres Manuel Lopez Obrador ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Meksika'nın yeni lideri Andres Manuel Lopez Obrador, seçimlerden sonra ABD'ye sıcak mesajlar vermiş, ABD yönetimiyle "bir anlaşmaya varabileceklerini" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilk görüşmesini telefonda gerçekleştiren Lopez Obrador, görüşmenin "saygılı" geçtiğini belirtti.

Lopez Obrador, karşılıklı işbirliğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İçeride kalkınma projeleri gerçekleştirmemiz için anlaşmayı önerdim, bu projeler Meksika'da yeni işler yaratacaktır, göçü azaltacaktır ve güvenliği artıracaktır" dedi.

Meksika lideri, kendi temsilcileriyle ABD'li yetkililerin bu konuda görüşmeye devam edeceklerini bildirdi.

Lopez Obrador, "ABD ile iyi ilişki kurmamız gerektiğinin farkındayız. 3 bin kilometreyi aşan sınırımız var, 12 milyondan fazla Meksikalı ABD'de yaşıyor. ABD bizim ana iktisadi-ticari ortağımız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da, Lopez Obrador'un seçilmesinden sonra tebrik mesajı göndererek "iyi ilişkileri olacağını düşündüğünü" söylemişti.