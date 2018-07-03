Meksika'nın yeni lideri Lopez Obrador: 3 yıl sonra referandum yapacağım

Meksika'nın yeni lideri Andres Manuel Lopez Obrador, 'göreve devam edip etmeyeceğine halkın karar vermesi' için 3 yıl sonra referandum yapacağını duyurdu.

Meksika'nın yeni devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 yıllık devlet başkanlığını tamamlayıp tamamlamayacağına dair referandum yapacağını duyurdu.

Lopez Obrador, 3 yıl sonra yapılacak referandumla "göreve devam edip etmeyeceğine halkın karar vereceğini" söyledi.

Meksika'nın yeni lideri "Beni seçtikleri gibi, beni görevden alma şansları da olmuş olacak" dedi. Lopez Obrador, buna karşın referandumun ardından görevde kalacağından emin olduğunu belirtti.

Lopez Obrador, 6 yılın ardından yeniden aday olmayacağını da ilan etti.