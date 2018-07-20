Meksika'nın yeni başkanına para cezası darbesi

Meksika Ulusal Seçim Kurumu, 1 Temmuz'daki başkanlık seçimlerini kazanan sosyal demokrat Lopez Obrador'un partisine 10 milyon dolar para cezası verdi.

Meksika Ulusal Seçim Kurumu (INE), 1 Temmuz'daki başkanlık seçimlerini kazanan sosyal demokrat Lopez Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi'ne (MORENA) 10 milyon dolar para cezası verdi.

INE, verdiği para cezasının gerekçesi olarak, MORENA'nın seçim yardımıyla bir fon kurmasını gösterdi.

Seçim yardımlarıyla fon kurmanın seçim kanununa aykırı olduğu belirtilirken, MORENA lideri ve Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador suçlamalara sosyal medyadan yanıt verdi.

'DEPREMZEDELER İÇİN FON KURMAK CEZA GEREKTİRMEZ'

Twitter'da yayınladığı mesajında, Obrador, kurulan fonun geçen seneki deprem felaketinin mağdurlarına gittiğini açıkladı.

"INE'nin verdiği 197 milyon (10 milyon 335 bin 605 dolar) Meksika pesoluk para cezası MORENA'dan alınan intikamdır" değerlendirmesinde bulunan Lopez Obrador, şunları kaydetti:

"Depremzedeler için bir fon kurmanın ahlaksızca bir tarafı yok. Biz yolsuz değiliz, yasadışı eylemlere de başvurmayız. Tersine, onlar, bir insani yardım çalışmasına çamur atmaya çalışıyorlar. Mahkemeye gideceğiz."

La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 19, 2018

Para cezasının büyüklüğünün, neredeyse partilere seçim yardımı olarak verilen 207,5 milyon pesoya eşit olduğu belirtiliyor. MORENA, seçim kurulunun bire karşı 10 oyla aldığı ceza kararını temyize taşıyacağını duyurdu.