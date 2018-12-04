Meksika’nın yeni başkanı: Serbest piyasadan yanayım

Lüks başkanlık uçağını satması ve başkanlık sarayını kullanmayacağını ilan etmesiyle gündeme gelen Meksika'nın yeni devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ekonomi yönetiminde 'serbest piyasadan yana' olduğunu açıkladı.

Meksika’nın Cumartesi günü göreve başlayan yeni devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bugün yaptığı açıklamada serbest piyasadan yana olduğunu belirtti.

“AMLO” olarak da tanınan yeni devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Latin Amerika’nın ikinci büyük ekonomisin nasıl yönetileceğine ilişkin soruya verdiği yanıtta “Serbest piyasadan yanayım, piyasalar kararnameler ile düzenlenemez” dedi.

PATRONLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Obrador, başkanlık görevini devraldığı cumartesi günü yaptığı konuşmasında "Bugün yaşadığımız yeni bir hükümet değişikliği değil yeni bir siyasi rejimin değişikliğidir" demişti. Konuşmasında görevi devraldığı Enrique Peña Nieto'yu hedef alan Obrador, "Bu neoliberal politikaları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmış, sözleri sermaye çevreleri tarafından " kutuplaştırı ve gerici" bulunmuştu.

Meksika'da 1 Temmuz tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak kazanan Obrador, lüks başkanlık uçağını satması ve başkanlık sarayını kullanmayacağını ilan etmesiyle gündem olmuştu.

Seçim öncesinde verdiği vaatlerde şimdiden “revizyona” giden Obrador, enerji sektöründeki özelleştirmeleri durdurmayacağını açıklamış, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine ABD ve Kanada ile “serbest ticaret” anlaşmasını yenilemişti.