Meksika'nın yeni başkanı 13 milyar dolarlık havaalanını iptal etmekten vazgeçti

Meksika'nın yeni lideri Andres Manuel Lopez Obrador, seçimlerden önce 13 milyar dolarlık yeni havaalanını iptal edeceğini söylüyordu. Lopez Obrador, bu kararından vazgeçti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yapılacak 13 milyar dolarlık havaalanı ülkede tartışma konusu olmuştu. Meksika seçimlerini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador, seçim öncesinde havaalanını iptal etmeyi vadediyordu.

Buna karşın Lopez Obrador, kararından "şimdilik" vazgeçti. Danışmanlarıyla toplantı yapan Lopez Obrador'un, sözleşmeleri inceleyeceği, ancak havaalanının iptali için talimat vermeyeceği öğrenildi.

Seçimleri yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanan sosyal demokrat Lopez Obrador, hükümet harcamalarını kısmayı ve bunları yoksullara yönelik projelere aktaracağını söylüyordu.

Lopez Obrador'un ekibinin yüksek maliyetli havaalanının iptalini tek yol olarak görmediği "başka alternatifleri değerlendireceği" bu sırada inşaatın süreceği aktarılıyor.