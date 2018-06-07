Meksika'nın ek gümrük vergileri, Cumhuriyetçileri zora soktu

Meksika'nın ABD’ye misilleme olarak uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerinin, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçileri zora soktuğu bildiriliyor.

ABD’nin alüminyum ve çelik ithalatında uyguladığı ek gümrük vergilerine karşılık olarak Meksika da ABD’ye ek gümrük vergisi uygulamasına başladı. Meksika’nın ek gümrük vergisi uygulamasının, ABD’de Kasım'daki Kongre seçimleri öncesinde Cumhuriyetçileri zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

Gümrük vergilerinin en çok elma, peynir ve domuz eti üretimini etkileyeceği söylenirken, bunların üretildiği Washington, Kaliforniya, Iowa ve Virginia eyaletlerinde Cumhuriyetçileri seçimde zorlu rakipler bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika ve diğer ülkelerden metal ithalatına ek gümrük tarifesi uygulama kararına karşılık Meksika misilleme olarak ABD ile ticarete ek vergi koyacağını açıklamıştı.

Gümrük vergilerinin Washington'daki elma yetiştiricilerini, Kaliforniya'daki peynir imalatçılarını ve Iowa, Virginia ve Colorado'daki domuz eti üreticilerini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Elmanın, ABD ve Kanada'nın NAFTA müzakerelerinde konuşulduğu ve Meksika'nın hedefinde olan 71 ABD ürününden biri olduğu biliniyor. Washington eyaletinin geçen yıl Meksika'ya NAFTA sayesinde vergisiz 126 milyon dolar ihracat yaptığı belirtiliyor.

Washington'da demokrat aday olan Kim Schrier “Başkan Trump'ın tehlikeli politikalarından cumhuriyetçi rakibim Dino Rossi'yi sorumlu tutuyorum” açıklamasını yaptı. Rossi'nin kampanya menajeri Andrew Bell ise “Dino, Washington çiftçilerini, tüketicileri ve işletmecileri olumsuz etkileyen gümrük vergilerini kaldırma taraftarı” dedi.

Meksika'nın uyguladığı tarifelerden en çok etkilenecek olan domuz yetiştirme merkezleri Iowa ve Colorado'da da seçimlerde cumhuriyetçileri zor rakiplerin beklediği aktarılıyor.

Colorado'da Demokratların adayı olan Jason Crow, “Meksika'nın misilleme niteliğindeki tarifeleri Colorado’luları vuracak, burada suç doğrudan Başkan Trump ve Meclis'teki Cumhuriyetçilere ait” diye konuştu.