Meksikalı patronlardan Lopez Obrador'a tebrik

Meksikalı patronlar, ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador'a tebrik mesajı iletti.

Meksika seçimlerini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador, seçimlerin ardından sermayeye yönelik sıcak açıklamalarda bulundu. "Özel girişimlere saygı duyduğunu" ve "kimsenin malına el konulmayacağını" söyleyen Lopez Obrador, patronlardan tebrik mesajı aldı.

Sosyal demokrat Lopez Obrador, seçimlerden önce ülkenin kimi zenginlerinin mafyaya dahil olduğunu belirtiyor, bu kişilerin kartellerle ve yolsuzlukla ilişkili olduğunu söyleyerek kendileriyle mücadele edeceğini iddia ediyordu.

Ancak Meksika'nın yeni liderinin patron örgütü CCE ile görüşmesinde bunları bir kenara bıraktığı aktarılıyor. CCE direktörü Juan Pablo Castanon ve Lopez Obrador, aralarındaki görüşmenin "kesinlik ve güvene dayalı olduğunu" söylüyor.

Lopez Obrador, "iş sektörünün yaklaşımından duyduğu memnuniyeti" açıklayarak, "Bize çok saygılı davrandılar, zaferimizi tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Seçimi kazandığından beri patronları yatıştırmaya çalışan Lopez Obrador, yeni havaalanını iptal etmekten vazgeçmiş, ABD ile ilişkileri iyi tutacağını duyurmuştu.