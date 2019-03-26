Meksika'dan Vatikan ve İspanya’ya özür çağrısı

Meksika hükümeti, İspanya’nın 16. yüzyıldaki İspanyol seferleri sırasında işlediği suçlardan dolayı Vatikan’ın ve ispanyanın özür dilemesi gerektiğini açıkladı. İspanya tarafı bu talebi kabul etmedi.

Meksika Başkanı, İspanya Kralı Felipe VI ve Papa Francis'e 500 yıl önce bölgenin fethi sırasında işlenen insan hakları ihlalleri için özür dilemelerini isteyen bir mektup gönderdi.

Meksika Başkanı López Obrador, Twitter’a yüklediği bir videoda “İspanyol krala [Felipe VI] bir mektup ve Papa’ya bir mektup gönderdim, böylece halka dönük istismarın tanınması ve şimdi insan hakları dediğimiz şeylerin ihlalleri için yerli halklardan bir özür dilemeleri mümkün... Katliamlar yapıldı ... Sözde fetih kılıç ve haç ile yapıldı. Tapınakların üzerine kiliseler inşa ettiler.” sözlerini kullandı. Obrador, "Uzlaşma zamanının” geldiğini, ancak önce İspanya ve Katolik kilisesinin af dilemeleri gerektiğini vurguladı.

İSPANYA ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

İspanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Meksika’nın özür talebini kesinlikle reddetiğini vurguladı. Meksika Başkanı Obrador, İspanyol Kralı 6. Felipe’ye yazdığı mektupta 500 yıl önce İspanya’nın işlediği suçları kabul etmesi gerektiğini ve özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

İspanyol hükümetinin açıklamasında “İspanyolların 500 yıl önce günümüz Meksika topraklarına gelişi, çağdaş düşünceler ışığında değerlendirilemez. Kardeş uluslarımız ortak geçmişimizi öfkeyle değil, yapıcı bir bakış açısıyla nasıl okuyabileceklerini her zaman biliyorlar ” sözleri kullanıldı.

Sosyal demokrat, İspanya Sosyalist Partisi (PSOE) Başbakanı Pedro Sánchez hükümeti, “Meksika hükümeti ile birlikte çalışmaya ve iki ülkemiz arasındaki mevcut dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmek için uygun çerçeveyi oluşturmaya devam ettiğini” söyledi.