Meksika'dan ABD'ye kınama: Zalim ve insanlık dışı

Meksika, ABD'nin göçmenlere karşı sıfır tolerans politikasını 'zalim ve insanlık dışı' diyerek kınadı.

ABD Başkanı Trump'ın göçmenlere karşı "sıfır tolerans" politikasına ve göçmen çocukların ailelerinden zorla koparılmasına dönük, Meksika'dan kınama geldi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "zalim ve insanlık dışı" uygulamasını kınadığını duyurdu.

ABD, sınırda yakalanan ebeveynleri mahkemeye çıkmak üzere hapishanede tutarken, çocukları uzak bölgelerde bulunan tesislerde alıkoyuyor. Hükümet, göçmen çocukların kafes içinde tutulduğunu gösteren bir video yayımlamıştı.

Tesislerde bulunan göçmen çocukların ağlama seslerinin duyulduğu ve görevlilerin çocuklarla dalga geçtiği bir ses kaydı da kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.