Meksika'da uyuşturucu şiddeti: 20 bin kişi evlerini terk etti

Meksika'da, uyuşturucuya bağlı yaşanan şiddet olayları ve çatışmalardan dolayı 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıkları açıklandı.

Meksika'da, uyuşturucuya bağlı yaşanan şiddet olayları ve çatışmalardan dolayı 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıkları açıklandı.

teleSUR'da yer alan habere göre, altı eyaletteki 20 bin 90 vatandaşın, devlet güçlerinin şiddet eylemleri, karteller ve yerel çeteler gibi örgütlü silahlı grupların varlığı yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Evlerini terk edenlerin yüzde 60'nın yerli halk olduğu belirtilerek, her on kişiden yedisi evlerini terk etme kararını, silahlı grupların işlerine saldırması, kendilerini tehdit etmesi veya gruplarına katılmaya zorlaması dolayısıyla aldıklarını söyledi.

Hayatlarının dayanılmaz olduğunu açıklayan vatandaşların bir kısmı ise, bölgesel çatışmaların da evlerin terk edilmesi kararı alınmasında etkili olduğunu vurguladı.