Meksika'da seçimlere gidilirken: 82 aday ve siyasetçi öldürüldü

Meksika'da seçim dönemi Eylül ayında başlamıştı. Seçim sezonuyla birlikte siyasetçilere ve adaylara peş peşe suikastler düzenlenmeye başlandı.
Yalnızca geçtiğimiz hafta 4 aday öldürülürken, toplamda 82 aday ve siyasetçinin öldürüldüğü açıklandı.
Meksikalı güvenlik yetkilileri, cinayetlerin ardında uyuşturucu çetelerinin olduğunu bildiriyor.
Savaşan uyuşturucu kartellerinin etkilerini artırmak için rakip kartellerin adaylarını ve uyuşturucuyla mücadele etmek isteyen isimleri hedef aldığı kaydediliyor.
Güvenlik güçlerinin adayları koruyamadığı ve seçim kampanyalarında güvenlik sağlayamadığı görülüyor.