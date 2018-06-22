Meksika'da seçim öncesi öldürülen aday sayısı 121'e yükseldi

Meksika'da seçimlerden önce bir belediye başkanı adayının daha öldürülmesiyle birlikte, öldürülen aday sayısı 121'e ulaştı.

Meksika'da 1 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesi Fernando Angeles Juarez isimli aday kaldığı otelin önünde öldürüldü. Juarez, Eylül 2017'den beri öldürülen 121. aday olmuş oldu.

Öldürülen adayın Demokratik Devrim Partisi'nin Ocampo belediye başkanı adayı olduğu bildiriliyor.

Polis henüz hiçbir şüpheli bulunamadığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde de Omar Gomez Lucatero isimli bir bağımsız aday suikasta uğramıştı.

Meksika seçimleri öncesinde kartellerin ve çetelerin kendilerine karşı çıkan çok sayıda adayı öldürdükleri görülüyor.

Danışmanlık şirketi Etellekt'in verilerine göre öldürülen adaylardan 80'i muhalif partilere mensuptu, geri kalanlarıysa belediye başkanı, eski belediye başkanı, toplumsal hareket lideri, ya da belediye meclis üyesi gibi sıfatlara sahipti.