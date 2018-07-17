Meksika'da sağcı PRI'nin lideri, seçim yenilgisinin ardından istifa etti

Meksika'da son 89 yılın 77'sinde iktidarda olan ve son dönem yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelen sağcı Kurumsal Devrimci Parti'nin lideri Rene Juarez, partisinin seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından istifa etti.

Meksika'da Kurumsal Devrimci Parti (PRI) lideri Rene Juarez, 1 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerde partisinin ağır yenilgi almasının ardından istifa etti. Yolsuzluk skandalları, artan polis şiddeti ve ekonomik krizle çalkalanan PRI, 1 Temmuz'daki seçimlerde sosyal demokrat Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) karşısında yenilgiye uğramıştı. Son 89 yılın 77'sinde yönetim başında olan sağcı parti PRI, seçimlerde oyların yalnızca yüzde 16,4'üne sahip olarak mecliste koltuk sayısının 4'te 3'ünü kaybetmişti. İstifa eden PRI lideri Juarez, ağır yenilgiye uğrayan partinin özeleştiri vermesi gerektiğini belirtti. Juarez'in istifasının ardından partinin genel sekreteri Claudia Ruiz Massieu, PRI'nin başına geçecek. Eski Meksika Devlet Başkanı Carlos Salinas de Gortari'nin yeğeni olan Ruiz Massieu, daha önce turizm bakanlığı ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulundu.