Meksika'da gazeteci öldüren 2 polise 25'er yıl hapis cezası

Meksika'da gazeteci cinayetinden suçlu bulunan 2 polise 25'er yıl hapis cezası verildi.

Meksikalı bir gazeteciyi öldüren 2 polis, 25'er yıl hapis cezası aldı. Medyaya karşı suçların cezasız kaldığı Meksika'da olayın bir istisna olduğu kaydediliyor.

Polislerin isimleri Luigui Heriberto N ve Jose Francisco N olarak verilirken, öldürülen gazetecininse Moises Sanchez olduğu açıklandı.

Olay Meksika'nın Veracruz eyaletinde yaşandı.

Sanchez'in ailesi tarafından yapılan açıklamada cinayetin emrini belediye başkanının verdiği ve verilen cezaların yeterli olmadığı bildirildi.

Belediye başkanı ve 6 polisin uyuşturucu çetesi kurduğu belirtiliyor.