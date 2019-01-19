Meksika'da boru hattında patlama: Ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Meksika’nın Hildago eyaletinde bir akaryakıt boru hattında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.
Patlamanın boru hattında oluşturulan çatlaklar sonucu sızan yakıtı, varillere doldurmaya çalışanlar nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Bir grubun boru hattına delik açtığı tahmin ediliyor.
Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador ve Eyalet Valisi Omar Fayad, gerçekleştirdikleri basın toplantısında patlamada sonucunda 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 76 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Askerlerin güvenlik çemberine aldığı olay mahallinde adli tıp uzmanları incelemlerde bulunuyor.
Devlet Başkanı Obrador, son yıllarda milyarlarca dolara varan akaryakıt hırsızlığı karşısında alınacak önlemlerin artırılacağı sözünü verdi. Obrador, 27 Aralık’ta devlet petrol şirketi Pemex’e ait boru hatlarını, akaryakıt hırsızlığının önüne geçmek amacıyla kapattıklarını duyurmuştu. Pemex'in boru hatlarında günde ortalama 42 delik açıldığı belirtiliyor.
Olay öncesine ait görüntülerde ise patlamanın yaşandığı bölgede varillere akaryakıt dolduran insanların bulunduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından güvenlik güçlerinin harekete geçmemesi tepkilere yol açtı.