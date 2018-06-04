Meksika'da 24 saatte üç kadın siyasetçi öldürüldü

Eylül ayındaki seçimlerden önce 110 adayın öldürüldüğü Meksika'da, yalnızca son 24 saatte üç kadın siyasetçi öldürüldü.

Meksika'da Eylül ayında yapılacak seçimlerden önce en az 110 aday öldürüldü.

Polis cinayetleri durdurmayı başaramazken, yalnızca son 24 saate üç kadına dayın daha öldürüldüğü açıklandı.

Adaylardan Kurumsal Devrimci Parti (PRI) üyesi Pamela Teran Pineda'nın şoförü ve fotoğrafçısıyla birlikte aracında öldürüldüğü duyuruldu.

Meksika Ekolojistleri Yeşil Parti adayı Puebla Juana Irais Maldonado ve Erika Cazares ise Jopala'ya seçim ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra vuruldu.

Cinayetlerin siyasi olduğu belirtilirken, PRI lideri Jose Antonia Meada, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Cinsiyet şiddetine ve siyasi şiddete son vereceğim. Adaleti ve hukuku suçluların affedilmesinin önüne koyacağım" ifadelerini kullandı.