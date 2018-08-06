Meksika ve ABD, NAFTA konusunda uzlaşmaya yakın

ABD ve Meksika heyetleri arasında Washington'da gerçekleşen iki günlük NAFTA müzakerelerinde 'ilerleme kaydedildiği' belirtiliyor.

ABD ve Meksika heyetleri geçtiğimiz hafta Washington'da, 25 yıllık Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) revizyonunu görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "gelmiş geçmiş en kötü ticaret anlaşması" olarak nitelendirerek değiştirilmesini istediği anlaşma üzerine ABD, Kanada ve Meksika arasında müzakerelerin tıkanma noktasına geldiği belirtiliyordu.

ABD, geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günü Meksika'dan gelen heyeti ağırladı. Toplantının ilk gününün ardından açıklamada bulunan Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo, "iyi bir ilerleme kaydedildiğini" belirtmiş, farklı kaynaklar iki ülkenin bir ön hazırlık anlaşması konusunda uzlaşmaya yakın olduğunu duyurmuştu.

ÖN ANLAŞMA İÇİN VAKİT DARALIYOR

Trump yönetiminin Kanada'yı "inatçı" bulduğu ve ilk önce Meksika'yla bir ikili anlaşma yapmayı istediği, böylece Kanada'yı masaya oturtmanın kolaylaşacağı değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, Meksika'da geçtiğimiz ay tamamlanan başkanlık seçimlerini kaybeden mevcut Enrique Pena Nieto yönetiminin, sonbaharda yerini resmen sosyal demokrat Lopez Obrador hükümetine bırakacak olması, ABD'nin bu stratejisi için zamanın daraldığı anlamına geliyor.

Nieto'nun Meksika'daki iş çevrelerini rahatlatacak bir NAFTA anlaşmasını garantilemek için hızlı davrandığı, Trump yönetiminin ise Meksika'yla ikili ön hazırlık anlaşması imzalayarak Kanada'yı sıkıştırma stratejisi için acele etmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni sosyal demokrat Meksika Başkanı Obrador'un ise Nieto'nun çabalarını onayladığı, böylece NAFTA konusunda ABD'yle anlaşmayı imzalamak zorunda kalan başkan olmaktan kurtulmayı hesapladığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ TARTIŞMA NOKTASI OTOMOTİV SEKTÖRÜ

NAFTA'nın revize edilmesine ilişkin en tartışmalı konulardan birinin otomotiv sektörünün vergilendirilmesi olduğu biliniyordu.

ABD ve Meksika'nın, NAFTA'nın otomobillere gümrük vergisini kaldıran maddesi konusunda da anlaşmaya yaklaştığı aktarıldı. Meksika'nın, sınırıları içerisinde üretilen otomobillerin belli bir oranının yüksek ücretli emekle üretilmesi şartı koşulduğu takdirde bunu kabul etmeye açık olduğu bildirildi.

Trump'ın NAFTA konusunda Meksika'yla kısmi bir anlaşmaya varmasının, Kasım ayında tamamlanacak Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilerin elini rahatlatacağı yorumu yapılıyor.

ABD'yle anlaşmaya varmayı önemseyen Meksika, bir taraftan Kanada'nın da anlaşmanın tarafı olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. NAFTA'nın revizyonu konusunda nihai anlaşmaya varılabilmesi için çözülmesi gereken daha pek çok tartışmalı konu bulunuyor.